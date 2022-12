Acabar pobreza y hambre

El más dramático problema de Cartagena es el hambre. Son muchas las personas, hombres, mujeres y niños que se van a la cama cada noche sin haber comido lo suficiente durante el día. Si a ese flagelo de malnutrición se agrega la carencia de servicios básicos, una vivienda indigna, desempleo, baja escolaridad, falta de oportunidades de todo tipo, la radiografía muestra un cuadro desastroso y perverso.

El hambre es una de las consecuencias de la pobreza. Hace estragos en quienes la padecen, especialmente los niños, que no solo se desnutren sino que pueden sufrir retrasos cognitivos y de crecimiento, e incluso morir.

La pobreza aumentó con la pandemia del coronavirus a nivel global, después de avances significativos en su contra en las últimas dos décadas, y ahora cabalga de nuevo, incontenible, sobre los lomos de la desigualdad y el atraso en los países sin desarrollo. Naciones Unidas consideran que la pobreza es un real problema de derechos humanos. ¿Cómo enfrentar la pobreza y el hambre en Cartagena y salir airosos?

Dos iniciativas apuntan a ese propósito. Adolfo Meisel Roca y Jhorlan Ayala, investigadores reconocidos, propusieron trabajar desde 2016 en la identificación, reubicación y protección de la población que vive en zonas de riesgo no mitigable, cobertura de servicios públicos esenciales: agua y alcantarillado; educación y empleo, y la informalidad laboral. La iniciativa expone la inversión estimada. El exsenador Fernando Nicolás Araújo fue autor de una ley que dio vida al Fondo Cartagena 500 años, que plantea superar la pobreza extrema en la ciudad para 2033, cuyos recursos serían manejados por un operador público. Este mecanismo sufrió demanda de inconstitucionalidad y aún no se sabe su suerte futura. De modo que mientras la pobreza sigue creciendo con graves afectaciones para un número cada vez mayor de cartageneros nativos y por adopción, propuestas para combatirla duermen el “sueño de los justos”. Como si aquí no pasara nada.

El gobierno distrital, con apoyo académico, debería estructurar un Plan de Acción contra Pobreza y Hambre en Cartagena, y buscar y conseguir recursos nacionales e internacionales para ejecutarlo. La lucha contra el hambre es una bandera del presidente Gustavo Petro, las Naciones Unidas tienen entre sus banderas combatir la pobreza y la cooperación internacional puede brindar financiación. Banco Mundial pide invertir mucho más en capital humano para promover crecimiento inclusivo. Este drama no puede dilatarse más. Es hora de enfrentarlos con decisión porque pobreza y hambre son enemigos mayores. No debemos verlos con ojos nublados de costumbre.