Moldeadas en la mente del ser humano, las palabras salen volando de los labios, cabalgando sobre papeles de todas las texturas y colores, o viviendo eternamente en el ciberespacio.

Las palabras tienen poderes incalculables: así como convierten en cenizas enormes imperios, germinan en las sonrisas de los niños o consuelan el llanto silencioso de los abuelos abandonados.

Con palabras se alaba a Dios o se pacta con el diablo, resuelven acertijos trigonométricos, declaman versos apasionados, disuaden suicidas o disparan maldiciones que regresan, quintuplicadas en fuego y veneno, al incendiario que las lanzó sin medir las consecuencias.

También el silencio es un lenguaje florido cuando va de lazo con la prudencia y la misericordia, pero se transforma en cómplice de la maldad y la avaricia cuando cada sílaba tiene su precio.

Parece imposible, pero existen palabras con poderes curativos y cabalísticos, capaces de sanar todas las enfermedades conocidas o por conocer, sin efectos adversos: ‘Abracadabra’ es la más famosa, efectiva y eficiente de todos los conjuros a lo largo y ancho de la historia.

Utilizada desde tiempos inmemoriales, atrae espíritus benevolentes que previenen y curan desde un simple resfriado hasta el más agresivo cáncer metastásico sin tener que apartar cita, instaurar tutelas ni gastar un solo centavito. La técnica es muy simple: basta con escribir ‘Abracadabra’ en una tablilla al lado del moribundo o en la receta médica. Debajo de ella, en diez renglones consecutivos, se escribe la misma palabra menos una letra, de modo que, el conjunto, forme un triángulo de gran poder curativo.

No tiene pierde: el que se va a curar, se cura; el que ha de morir, se muere... imponderables del más allá que no afectan su milenario prestigio. Pero que Dios nos ampare cuando los gerentes de las todopoderosas EPS y su camuflada red de servicios asistenciales, se enteren de los milagros curativos gratuitos de la embrujada palabra. Desde ese momento no autorizarán, para todas las dolencias del cuerpo y el alma, el infalible Ibuprofeno; despedirán a los discípulos de Galeno, suspenderán hospitalizaciones, cerrarán farmacias, laboratorios, dejando solo porteros para que entreguen, en recetarios institucionales, el poderoso conjuro escrito en letras de molde: ‘¡Abracadabra!’

Así, la voraz intermediación financiera completará cien años pegaditos a la ubre y, la ‘Pobre viejecita’ se ahorrará el pago de servicios profesionales con las inamovibles tarifas vigentes desde 2001: $9.000, consultas especializadas; $30.000, honorarios quirúrgicos, menos la retención en la fuente.

“¡Abracadabra, pata de cabra y Santo Remedio!”