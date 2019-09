Lo triste de esta situación por la que seguimos acorralados, empujados hacia la desesperanza y el vacío, hacia un abismo de penumbra y aridez, es saber que los políticos, esos que se rasgan las vestiduras al momento de postularse, que prometen mano dura, ahora sí, todos los cambios se harán, por arte de magia, no viven para hacer política, por la política, sino para vivir de ella, porque la guerra y la corrupción resultan ser un negocio fructífero. Abracadabra... ¡ojos de sapo, patas de rana, que tengas suerte toda la semana! ¡Alas de murciélago, cola de lombriz, que hoy y siempre seas muy feliz! ¡Muelas de hipopótamo, cuernos de dragón, que nunca nadie hiera tu corazón! Circula un meme en las redes que dice: “Si Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido de la U, los liberales y conservadores van a luchar contra la corrupción... ¿entonces quién es el que se roba la plata? ¿Qué quieren de nosotros los colombianos? ¿Qué pretenden con esos juegos de dagas sociales y sagas políticas? Todo parece una broma, quizás ignoran lo difícil que ha sido estar vivos dentro de esta reyerta de falsas decisiones, falsas promesas, falsas intenciones, falsos ideales. El poder no necesita llevar puesto vestidos caros, lo caro es apropiarse, poseer un país y despojarlo de todo: seguridad social, integridad física y moral, libertad de opinión, despojarlo de identidad, de elegir con un sentimiento estético cobijado por la ética y moral. Llevamos un disfraz, algo impuesto. “Acontécele al vanidoso lo que al avaro, que toma los medios por los fines, y olvidadizos de estos, se apega a aquellos en los que se queda” (Miguel de Unamuno). Tremenda situación la que seguimos asumiendo los colombianos, al fin y al cabo esto no ha cambiado desde lustros atrás, lo que va cambiando es la modalidad por aquello de la tecnología de punta, ahora todo se les facilita más y a pesar de las leyes, la CPC, normas, parágrafos y demás, la brecha crece, la mentira aflora y nos toca aguantar la crisis, los ciclones, los delirios políticos, las vejaciones. Aparece entonces el dedo inquisidor y seguimos lavándonos las manos, que si por culpa de ese presidente, que si por culpa del otro, que si no hubiera hecho eso, que si sigue haciendo. La ley debe reformarse porque cuando alguien se jubila, ya no sigue trabajando y cuando alguien de la política como lo son los presidentes y demás gobernantes que salen con su sueldo vitalicio, estos no deberían tener derecho a más intervenciones en política, como muchos lo hacen, y bajo su frustración, donde el poder se les convirtió en obsesión, desestabilizan a un país huérfano y sin orfanatorio donde reclinar sus derechos para ser protegidos por el Estado. Conjuro: “Sapo, sapito, que este año me vaya mejorcito”.