La vida no es fácil. Está llena de retos y acontecimientos adversos que necesitamos resolver. Vivimos en un neuroticismo (arte de amargarse la vida mediante tortura mental) que nos hace infelices. La depresión y la ansiedad son nuestros principales oponentes y cuando nos dejamos atrapar por ellos perdemos la facultad de vivir plenamente. Muchas veces nuestra infelicidad viene de la cabeza y de una cadena de pensamientos catastróficos y exagerados que no son siempre reales o racionales. Las creencias insensatas no ayudan en nada a superar la adversidad ni resuelven los problemas. Cada situación merece una ponderación adecuada y lo más realista posible para poder ser resuelta sin estresarse o llenarse de rabia. De nada sirve intentar matar moscas a cañonazos, intentando soluciones exageradas a problemas pequeños donde el remedio termina siendo peor que la enfermedad, afectando nuestra salud física y mental. El 2020 ha sido un año difícil para muchos, pero si estamos vivos para lamentarlo también lo estamos para ser positivos y planear el futuro. Debemos aprender a vivir con la mascarilla y las manos lavadas, pero no dejar que el temor nos robe la vida. Llevamos meses en que solo hablamos de COVID. Los asustados no creen en las cifras mediáticas mientras su miedo las multiplica; acusan de ser irresponsables a quienes toman la bioseguridad de forma tranquila y sin misterios. Los extremos los llevan a alejarse de sus familiares, a volverse asociales y afectar su propia sanidad mental. Hay que entender que detrás de cada emoción negativa exagerada existe un pensamiento catastrofista; pero, la vida es para disfrutarla y compartirla. Esto lo podemos hacer cuando superamos la neurosis o el miedo, que es su principal síntoma. El recelo es un freno hacia la plenitud y el goce. La salud emocional es un salvoconducto a la diversión. Nos han repetido que el COVID no se irá hasta que llegue una vacuna (afortunadamente será pronto). Sin embargo, tomará tiempo distribuirla. Mientras, hay que aprender a vivir con el virus sin que este nos consuma la tranquilidad.

Es muy diferente surfear la vida sobre las olas, a vivir sumergido y medio ahogado. Transformarse en una persona sana a nivel emocional es posible; vivir a salvo del virus, es posible. Aunque nuestro carácter, y lo que escuchamos en noticieros nos hagan vulnerables, hay que seguir adelante y retomar nuestras vidas. Debemos entender que cambiar es viable y la fuerza emocional es el pasaporte para transitar el mundo. Lo esencial es que, en cualquier momento, a cualquier edad, podemos moldear nuestra modalidad de pensamiento para hacerla más positiva y constructiva. Todos podemos re-educarnos para la calma y la felicidad.