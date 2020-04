A trabajar ¡ya!

La curva de casos positivos crece con una pendiente mayor si el número de casos nuevos supera los anteriores. Si no, la pendiente se reduce; y si no hay casos nuevos durante varios días, la curva se aplana y comienza a descender en la medida que se recuperen los afectados. Como un solo caso disparó la pandemia, uno solo puede volver a dispararla.

No obstante, ha surgido una teoría que explica la patogénesis, según la cual el virus no afecta los pulmones sino la capacidad de los glóbulos rojos para transportar el oxígeno a las diferentes células del cuerpo, ocasionando debilidad general, y un aumento del ritmo cardiaco y de la agitación pulmonar para compensar la falta de oxigenación. Según esa teoría, la afectación pulmonar producida por las bronquitis, gripas o resfriados, propias del cambio de estación son un catalizador, mas no la manifestación de la enfermedad. El virus penetra los glóbulos rojos, o hematíes, en el intercambio de gases que se da en los alveolos pulmonares durante la respiración, por lo que parece razonable usar los tapabocas (hasta para prevenir una simple gripa o resfriado sirve). Y asearse las manos, porque estas están en contacto involuntario permanente con las mucosas (tejidos con alta capacidad de absorción) y pueden ser vehículo de infección de un gran número de enfermedades. La explicación médica es mucho más compleja, sofisticada y descriptiva, pero el anterior es, coloquialmente hablando, un buen resumen del fenómeno y sirve para tomar decisiones. Pero como estamos asustados, más nuestros gobernantes que responden por todos, que nosotros, las medidas se han extremado. El hombre arriesga su vida, no solo para alimentarse, si no inclusive para ganar poder y bienestar.

En la medida que se establezcan con certeza los protocolos médicos para atender la sintomatología y la infección -que se ha dicho que es viral y por lo tanto se debilita y muere por la acción de nuestras defensas- y se aplane la curva, se debe regresar a la normalidad. Mientras, como lo veo, estamos a un paso del comunismo: máxima reducción de las libertades; autoritarismo extremo; sin trabajo, excepto el estatal; con fuertes cargas impositivas a quienes no han perdido sus ingresos; y a expensa de la caridad publica, y la ayuda gubernamental que tiene muchas falencias y corrupción, entre otras. Caso especial merece el impuesto a las pensiones, que ya por Ley se incrementan muy por debajo de lo que se hace anualmente con el salario mínimo. Ya se le quitó la prima de junio, que representa el 7 % mensual; se le descuenta un 12% para la EPS, y un 1% por solidaridad; amén del Decreto 568 que, estando protegidas constitucionalmente, las grava con, entre el 15 y el 20% durante tres meses, para una reducción total de entre el 35% y el 40%. Solo falta que el Gobierno salve los negocios que vayan quebrando, adquiriéndolos, y que se asesore en Cuba.