“Miles de colombianos salen a la calle en ejercicio de su derecho a protestar”. Esta frase la escuchamos diariamente para justificar las marchas que perturban la vida de millones de nacionales que no salimos a ejercer nuestros derechos perjudicándole la vida a nadie con violencia, paros y bloqueos que afectan la subsistencia económica de ciudadanos de bien; estos vándalos que se abogan el derecho de defender los haberes de los demás nos atropellan mientras que destruyen edificios, generan desabastecimiento y perjudican a una mayoría que condena ese comportamiento y pretende vivir en paz.

Como solución a esta situación insostenible se ha creado un Comité Nacional del Paro que luego irá a una mesa de diálogo que nadie sabe a quién representa ni con qué derecho se endilgan la voz del pueblo. Este grupo de desconocidos ni siquiera tiene el control o representación de la muchedumbre que se concentra para bloquear las vías dejando más de $74.000 millones en pérdidas en el sector empresarial y que tiene al borde de la quiebra a cientos de personas. La mayoría de los colombianos no tenemos idea de quiénes son William Velandia, Jenniffer Pedraza, Francisco Maltes o Percy Olaya. No nos identificamos ni con los nombres ni sus ideas; no sabemos por qué se atribuyen el derecho a sentarse a negociar por nosotros mientras sumen el país en caos y pobreza. 44 voceros de 28 sectores pretenden ser parte de las negociaciones. Esto sin una cabeza principal es desbarajuste garantizado. Cada quien defenderá su interés particular o el de su gremio sin un discurso unificado que beneficie a la mayoría. Las encuestas demuestran que no nos sentimos representados por ellos. Entonces, ¿qué van a pactar con el Gobierno?, ¿qué intereses encarnan?, ¿hasta dónde pretenden llegar?

Mientras el coletazo catastrófico y económico del COVID no ha encontrado su financiación, a la nación se le siguen sumando las pérdidas billonarias que generan los bloqueos. Esta vez los únicos perjudicados no son los grandes empresarios. Ahora se suman los campesinos, pequeños comerciantes y la cadena alimenticia del país. Lo que inició como un válido reclamo de algunos ciudadanos contra la reforma tributaria se ha convertido en la peor crisis que ha tenido Colombia en los últimos años. El Gobierno, como dice Salud Hernández, ha quedado en manos de unos sindicalistas burócratas que cada día mandan menos sobre los marchantes. Estamos viviendo paros de “odio” que distan mucho de ser pacíficos. Más de 40 muertos, y 2.000 heridos entre policías y civiles reflejan la magnitud de esta protesta que se salió de control y requiere mano firme. 21 millones de colombianos viviendo en condiciones de pobreza y la opinión de otros millones más intentando ganarse el dinero dignamente deberían pesar más que los “miles” de manifestantes.