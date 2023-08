A propósito de Oppenheimer

“Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos”. Aparte del Bhagavad-gita. Uno de los textos sagrados más importantes del mundo, en una referencia que hace el físico, ya consciente del poder y peligro para la humanidad, sobre la construcción de dichas bombas. Escena en la que Oppenheimer, se encuentra desnudo, al lado de su amante Jean Tatlock, justo cuando sostenían un encuentro sexual. Este libro espiritual de la India era consultado con frecuencia por el científico, en aras a que le generara ideas en su vida, que tenían que ver con la realización de su vocación, el Svadharma, la habilidad de las habilidades para ponerse al servicio de algo superior a su ser individual.

Se recuerda, el odio es un sentimiento fuerte e intenso de repulsa, hacia alguien o algo, que provoca el deseo de rechazar o eliminar aquello que genera disgusto. Muchas veces ligado con la venganza. Se torna como un veneno, que en no pocas oportunidades autodestruye.

Por demás, la prudencia, es la capacidad de razonar ante ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta, para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Se dice que es de sabios ser prudentes.

Es indudable que la película Oppenheimer de Cristhoper Nolan, revive un momento crucial de la historia del mundo, terrorífico y devastador, la detonación de dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki (Japón). Este pasado 9 de agosto, se cumplieron setenta y ocho años de estos sucesos dantescos.

Los lideres que manejan las riendas de Estados Unidos, nunca olvidaron que el 7 diciembre 1941, los japoneses realizaron un artero y marrullero ataque, a la base de Pear Harbor (Hawai) murieron en el trágico evento, dos mil cuatrocientos tres soldados. Episodio que el presidente Roosvelt calificó como: “una fecha que vivirá siempre en la infamia”. Desde está calenda, el odio, se introyecta como veneno de un escorpión, en la sociedad americana. Para el día 6 de agosto de 1945, se abre la caja de pandora, Estados Unidos lanzó la primera ojiva nuclear, desde el bombardero B-29 “Enola Gay” sobre Hiroshima, mueren más de setenta mil personas. Tres días después, es arrojada una segunda bomba, sobre Nagasaki, con un saldo de más de cuarenta mil muertos; el mundo no volvió a ser igual. El mismo ex presidente Eisenhower, criticó en su momento el uso de estos reactores nucleares, señaló enfáticamente que estos no eran necesarios para forzar la rendición de Japón.

Con el ataque de los japoneses a esa base naval, el odio permeo por aproximadamente cuatro años, en muchos ciudadanos del colectivo americano y sus gobernantes. Es el mismo Truman, quien ordenó lanzar las bombas. Para justificar su accionar genocida, señaló que Estados Unidos “había sido apuñalado por la espalda”, en fin, la venganza estaba anidada en el corazón de muchos americanos, como serpiente venenosa, esperando la oportunidad de cobrar la afrenta. Trumán canalizó esos sentimientos de animadversión, fue en extremo imprudente en ese accionar, en contravía del derecho natural y las normas positivizadas de protección a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Nolan, en su taquillera y exitosa cinta (por debajo de Barbie), destacó los dilemas morales que tuvieron que afrontar los científicos, encargados de adelantar el: “Manhattan Project” al presenciar la descomunal bola de fuego, emanada de la prueba “Trinity”. Oppenheimer percibió que se estaba convirtiendo en el arquitecto de un posible fin de la humanidad. Ya era tarde para arrepentimientos, los seres humanos quedamos atrapados entre la incertidumbre y el miedo. Comenzó la era atómica, la guerra fría, un grave y delicado enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ambos, como perros bravos, mostrando sus dientes, dando a conocer que tenían más bombas nucleares o quien estaba produciendo esos reactores, en una forma más eficiente.

En palabras de Albert Einsten, “el poder del átomo había cambiado todo, y por consiguiente, podía deslizarse hacia una catástrofe sin paralelos”. Es diáfano entonces que Oppenheimer, los científicos del Manhattan Project y los gobernantes americanos, les falto cordura y prudencia. Pese a su encumbrada inteligencia, su razonamiento fue descomunalmente ilógico, la arrogancia primó, sobre el sentido común, es claro, se podían haber prevenido las consecuencias que acarrearía la construcción y el lanzamiento de estas bombas atómicas.

El mismo Einsten, nos hace reflexionar con esta frase: “el hombre inventó la bomba atómica, pero ningún ratón en el mundo construiría una trampa para ratones”.

Oppenheimer, es una realidad, transcendió en el mundo, luego se volvió pacifista, buscando ser un guerrero de paz, en fin, pasó a la historia como el líder en la construcción de las ojivas nucleares ¡Es una peli digna de ver!