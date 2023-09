¡A comer Casabe!

Después de estudiar al casabe por 50 años, leyendo a los cronistas de Indias, arqueólogos e historiadores, me propuse darle también una mirada a la tradición oral. En mis charlas con Eduardo Lemaitre y Donaldo Bossa en el año 1980, ambos me confesaron que ellos comían casabe todos los días. Pero lo más sorprendente fue conocer cómo los padres de las familias más numerosas de Cartagena lo degustaban en el desayuno. Muchos comían casabe y mezclaban el aki con revoltillo de huevo. Esta costumbre llegó de Jamaica y acá la aplicaba con mucho éxito Víctor Augusto Covo, quien con 13 hijos y en compañía de su esposa, Ana Teresa, hacía unos desayunos deliciosos. Roberto Mordecai, vecino de Víctor Augusto, contaba con deleite, lo que sucedía en la Segunda Avenida de Manga, y, siendo un ameno narrador, me hablaba maravillas de lo saludable que era comer casabe, por ser rico en fibra y carbohidratos.

Juan Lemaitre, vecino de la Miramar, cuenta que su tío Jaime Vélez lo traía de la Hacienda Aguas Vivas. Bastante casabe comió mi Marilyn Monroe en la mansión de Manga y como era abundante su inventario, le regalaba varios adorotes de casabe a Susana de Morales y al Curro. Nosotros fuimos beneficiarios de esos casabes con dulce de coco, muy famosos en el barrio de Manga. Diego y Alfredito Morales los repartían antes de empezar el juego de béisbol, cuando nos enfrentábamos a ‘Capítulo’, el mejor lanzador del equipo de Getsemaní. El Curro Morales aseguraba que el casabe era el secreto de la Yuya Rodríguez para batear jonrones y la razón por la cual República Dominicana producía tan buenos peloteros en las Grandes Ligas.

Es historia en Cartagena y está comprobado por la ciencia que el casabe es alimento que produce energía y mucho talento. Con una antigüedad de 1.500 años antes de Cristo y pasar por milenarias recetas, hay razón para comprender: “Casabe con lo que lo comas sabe”.

Tienen los próximos gobernantes de Cartagena y Bolívar una oportunidad para promover el cultivo de la yuca y fomentar la producción de casabe.

Hacer un buen trabajo desde las dependencias de educación, fomento agrícola, cultura y turismo garantiza una buena gestión.

Ahora el Gobierno nacional tendrá que correr para solicitarle a la UNESCO la inclusión de Colombia entre los países firmantes del primer expediente multi-país para la declaratoria del casabe como Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Humanidad.

Esperamos que el próximo alcalde rinda homenaje al Portal de los Dulces y, con la esperanza de un buen gobierno para la ciudad, tenga esto muy presente: “Casabitos de coco, el que come uno se come un poco y el que no lo come se vuelve loco”.