A blanco y negro

El relato de una madre que acompañó a su hijo a vivir la bipolaridad. Es lo que vamos a encontrar en las 150 páginas que nos entrega Vivian Eljaiek en su recién publicado libro, Blanco & Negro.

Ayer, en la presentación del libro, Vivian nos regaló un testimonio muy íntimo, más allá de conocer a la empresaria que escribe, o la servidora de las causas de nuestra ciudad, o la amiga que nos consciente con sus platos en reuniones o en los clubes de lectura, Vivian nos abrió las puertas de su casa, de su familia, y de su alma.

Con mucha valentía, se rememoraron ayer los momentos de dificultad que la enfermedad de su hijo Magín Chedid, dejó en su vida, y de manera pedagógica nos fue entregando pistas para que dejemos de considerar las enfermedades mentales como algo de lo que “no se puede hablar”, nos da herramientas reales para que podamos entender un poco más de ellas, desde su punto de vista como madre, da pistas tanto a la familia, como a los amigos, y a los pacientes mismos, pues en el libro, encontramos escritos del diario de su hijo. En estas epístolas, veremos la lucha de Magín consigo mismo, y se nos desgarrará el alma y querremos darle un abrazo, a él y a su madre.

Podremos entender con la lectura del libro, que nadie está exento de pasar por un episodio de bipolaridad, o cualquier otra enfermedad mental. Bien lo dice Vivian en su escrito, si nos diagnostican con hipertensión, por dar un ejemplo, enseguida vamos por el medicamento y no nos da pena reconocer esta condición que una vez diagnosticada el 99% de las veces, se padecerá para toda la vida, pero con las enfermedades mentales no hacemos lo mismo, nos rehusamos a tomar los medicamentos, no reconocemos lo que tenemos a viva voz, y nos avergonzamos al reconocer que nuestra luchar será para siempre...

La historia de Vivian y Magín, también nos permitió reflexionar sobre el abordaje que se le da a este tema en nuestra ciudad, desde el punto de vista médico, y como tantas otras cosas, estamos rezagados para brindar atención a los pacientes que padecen enfermedades mentales.

Gracias Vivian por entregarnos este relato. Por mi parte, me comprometo a honrar la memoria de Magín al tomarte este tema en serio, a seguir aprendiendo, a escribir sobre este libro, a reseñarlo, a regalarlo, e intentando ser mejor humano en el momento en que me toque lidiar con una situación similar.

Este libro se escribió especialmente para los familiares y amigos de las personas bipolares, para que se interesen por conocer y aprender, pues es la mejor manera de ayudar y acompañar a un ser querido, mensaje con el que empieza el texto, y nos volvió a recordar la autora ayer, en la presentación oficial de su obra.

Blanco & Negro lo pueden adquirir en https://calixtaeditores.com/product/blanco-y-negro/