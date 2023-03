Invest in Cartagena y Bolívar, nueve años promoviendo el territorio

Invest in Cartagena y Bolívar está cerca a cumplir 10 años al servicio de la ciudad y el departamento, y a manera de recuento, me gustaría resaltar el impacto y resultados más importantes que hemos alcanzado para el territorio, gracias a la gestión del equipo Invest, de aliados locales, nacionales e internacionales, con los que hemos contado a lo largo de nueves años de funcionamiento.

Invest in Cartagena y Bolívar nació de las voluntades de la Cámara de Comercio de Cartagena y la ANDI seccional Bolívar para promover la atracción de inversiones nacionales y extranjeras hacia el territorio, bajo alianzas público-privadas que permitieran contribuir en la generación del desarrollo económico y social. Fue así como en 2014 se crea una de las agencias más importantes del territorio en la que se gestionan las oportunidades de inversión nacional y extranjera; se brinda apoyo a los inversionistas potenciales; se promociona a Cartagena y a Bolívar como destino de inversión a nivel nacional e internacional; y se contribuye en el mejoramiento del clima de inversión del territorio mediante alianzas estratégicas.

En estos nueve años hemos logrado apoyar 1.303 oportunidades de inversión, de los cuales, logramos la instalación de 138 empresas y/o proyectos de inversión, alcanzando más de 13.000 empleos directos e indirectos a través de la expansión y nuevas empresas que han decidido instalarse en la ciudad y el departamento.

Durante este tiempo, también hemos atendido más de 1.105 solicitudes de información de sectores como Petroquímico, Agroindustria, Logística, Metalmecánica, Energía convencional y Renovable; y Turística. En 2017, recibimos el premio del 1er lugar del American Cities of the Future, por la ‘Mejor estrategia para atracción de inversión de América’ entre 451 ciudades, publicado por la revista FDi Magazine del Financial Times.

Nos enorgullece ser parte de la construcción de la red de aliados locales con quienes hemos trabajado de la mano para la identificación de inversionistas potenciales y que también proveen información a través de mesas de trabajo que nos permiten mejorar el Clima de Negocios del territorio buscando mejorar la tramitología que sin sigue siendo un reto en nuestro territorio.

También destacamos el trabajo conjunto con el Distrito para la creación del proyecto ‘Plan 4C: Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima’ posicionando a Cartagena como la primera ciudad costera del Caribe colombiano, que cuenta con una visión de largo plazo y un marco de planificación y acción para responder al desarrollo compatible con el clima al 2040.

De nuestros contenidos más importantes, destacamos la creación de la ‘Guía del Inversionista’, en alianza con la Secretaría de Hacienda de Cartagena. Así como el diseño e implementación de la plataforma para la conectividad de encadenamientos productivos, para el acceso a los diferentes Clústers de Cartagena.

En los últimos años hemos realizado 9 campañas de promoción del territorio, como ‘Cartagena, aquí lo tienes todo’, ‘Cartagena 1A’, ‘Cartagena es +’, ‘Mejor en Cartagena’, ‘#CartagenaUnaVezMásHeroica’, ‘Lo Bueno es Noticia’, ‘Bolívar, plataforma exportadora y de inversiones sostenibles’ y ‘Crece con Bolívar’ buscando siempre mostrar los atributos que tenemos.

Sin duda nada de esto sería posible sin el apoyo de nuestros socios fundadores: la Cámara de Comercio de Cartagena y la ANDI seccional Bolívar; aliados como la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar; y a las empresas del sector privado, por contribuir en el desarrollo y puesta en marcha de estos proyectos de gran impacto para la ciudad y el departamento.

Desde Invest in Cartagena y Bolívar, seguimos apostándole y trabajando para la generación de desarrollo social y económico, mediante la atracción de inversiones sostenibles a nuestro territorio.