Mientras que la ley reconoce para los colombianos 15 días de vacaciones al año y que según el Dane solo el 2% gana más de 10 salarios mínimos al mes, los congresistas tienen tres meses de receso legislativo al año y una asignación de cerca de 40 salarios mínimos mensuales. Es clara la inequidad entre quienes trabajan arduamente para pagar los impuestos y aquellos que se lucran de todo ese dinero que le ingresa al Estado.

Para poner freno a esta situación, la Registraduría Nacional del Estado Civil aprobó el 19 de septiembre de 2022 la recolección de firmas para el referendo constitucional por la igualdad entre colombianos y congresistas. Desde entonces, se disponían de 180 días para recolectar apoyos con el fin de que el receso legislativo sea igual a las vacaciones de los demás colombianos y que se fije un tope de 10 millones de pesos a los salarios de los congresistas sin afectar negativamente los ingresos de ninguna otra persona.

Por primera vez se veía la posibilidad de poner límite a los excesivos beneficios que los congresistas han creado para ellos mismos. Además, se daría una solución definitiva a un tema que usan muchos candidatos al Congreso para conseguir votos y que nunca cumplen realmente.

Para lograrlo, el 26 de septiembre de 2022 se radicó para registro el libro contable del referendo en las instalaciones de la propia Registraduría, en Bogotá. Sin embargo, sin ser el órgano competente, fue el Consejo Nacional Electoral (CNE) quien recibió esta petición de registro.

La gravedad de este acto es evidente, pues el CNE asumió un rol para el cual no está jurídicamente facultado y no cumplió con lo exigido en la ley de hacer salvedad de su falta de competencia. Tampoco cumplió con la obligación de trasladar las peticiones que no son de su competencia dentro de los cinco días siguientes a la entidad que sí debe resolverlas.

Como resultado —y a pesar de múltiples derechos de petición— ha mantenido engavetada una petición durante 270 días, llevando a que los congresistas sigan teniendo recesos legislativos larguísimos con salarios estrambóticos.

La última alternativa es acudir a los jueces a través de una acción de tutela, pero no deja de ser extraño que esta actuación sugiera que los integrantes del CNE están protegiendo a los congresistas que los eligieron.

¿Se tratará de un ejemplo más de la corrupción que carcome a Colombia? ¿Será un asunto de proteger a partir de amiguismos, palancas y padrinos políticos? ¿O tal vez será incompetencia de unos funcionarios que terminó manteniendo los absurdos beneficios con los que cuentan los cuestionados congresistas en el país?

Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.

* Profesor de la Facultad de Derecho, UTB.