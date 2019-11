21N, ¿quién entendió?

Alguien escribió que la marcha del 21 había sido contra la corrupción. Qué va, a quien menos llegó ese mensaje (si es qué hubo alguno) fue a los corruptos.

Fue contra todo, hasta a Uribe lo metieron en el dossier: qué se retire de la política, pedían algunos, como si ese no fuera un derecho ciudadano. A mí me piden, los que no comparten mis ideas, que no escriba sobre política. No saben de libertad porque disfrutan de ella; ‘Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde’, dice el refrán, y eso pasará si se pierde la democracia.

Volviendo al tema ¿qué quisieron decir; qué estaban pidiendo; qué hacer para complacerlos? Ni ellos mismos lo saben. Esa marcha, paro o manifestación ha sido como una orquesta en la que cada integrante interpreta un ritmo diferente; como cuando se siente un malestar general en el cuerpo, no se sabe qué es, y se recurre a los somníferos.

No faltarán quienes la vean como novedad, una forma de romper la monotonía de estar en el mundo virtual; como diversión, mamadera de gallo, mostrarse, atreverse más que el otro, en fin, conseguir popularidad, respeto y admiración. Deseos de la juventud, y por qué no decirlo, el nuevo valor y negocio de las redes: ser popular. Para mí, más allá de todas esas tonterías, ha sido uno más de una cadena que se viene, para no dejar gobernar, debilitar y restar autoconfianza y convicción al gobernante, que se apoya en la inconformidad existencial, y en la rebeldía natural y sin fundamentos de la juventud. Al mirar el continente, se vislumbra una mano fuera de nuestros confines moviendo los hilos.

Y lo más visible, lo que no podía faltar una vez que se revuelve el río, los vándalos –adoctrinados, o a sueldo vaya a saber– y los ladrones y oportunistas. Es triste, pero en el lenguaje y en el comportamiento se conoce la cuna y la ideología del interlocutor. La vulgaridad y los ataques a la honra son símiles de la destrucción del amoblamiento urbano y de la propiedad pública o privada, así como los golpes en las riñas son la materialización de la agresión verbal.

En medio de ese arsenal de deseos y ansiedades, habría quienes quieren genuinamente conseguir o evitar algo para aliviar los apuros de la vida; pero ni trabajadores, ni profesores, ni estudiantes del sector privado salen a protestar, no porque lo tengan prohibido, sean mejor pagos, o reciban mejor educación, sino porque están enseñados desde el hogar, a ser respetuosos, a no esperar del Estado, y a forjarse su propio futuro.

Yo trato de extraer algún deseo de ese caos, y sólo filtro dos: más gratuidad y legalización de las drogas. El problema es que para regalar hay que tener o crear riqueza, y siempre habrá un límite en cantidad y en tiempo. Los recursos naturales, fuente de riqueza, son finitos aun en Venezuela. Imagine: “recursos finitos, frente a una población creciente”. Respecto a la droga... ¿prohibir o permitir? ¡That’s the question!

*lng. Electrónico, MBA