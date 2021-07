El 14 de julio de 1789 el pueblo francés decidió poner fin al absolutismo, el feudalismo, los privilegios del clero y la nobleza. Ese día ocurrió la “Toma de la Bastilla”, cárcel que perseguía a los ciudadanos. Era la autoridad arbitraria de la monarquía. Ese 14 de julio hubo un movimiento político, social e ideológico; contra el absolutismo monárquico, del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno. Prevalecía la desigualdad social política y económica, la falta de libertades y derechos. La Revolución Francesa fue la suma de esos eventos; que adoptó los lemas: «Libertad, igualdad y fraternidad».

Este 14 de julio, día del abogado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, el decano Yesid Carrillo de la Rosa organizó un homenaje al doctor Fabio Augusto Morón Díaz, quien fue decano hasta el año 1985, cuando fue llamado para que ingresara como magistrado a la Corte Suprema de Justicia después del Holocausto.

El abogado y jefe del Derecho Procesal, Narciso Castro Llanes, organizó los pormenores de dicho homenaje y le correspondió en ese carácter pronunciar un objetivo discurso sobre el doctor Fabio Augusto Morón Díaz.

“En su intervención el doctor Narciso Castro Llanes expuso la biografía de Fabio Augusto Morón Díaz en su trayectoria vital, no solo como decano sino como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Allí le correspondió defender sus convicciones de demócrata y constitucionalista contra las posiciones centradas en el pasado que no permitían salir de la ortodoxia jurídica de la Carta de 1886. El profesor Castro Llanes agregó es allí donde la mente luminosa de Fabio Augusto Morón Díaz da un vuelco histórico a la convocatoria de la Asamblea cuyos actos no quedaron sujetos al control posterior de la Corte Suprema de Justicia, porque al ser la votación la expresión soberana de la voluntad del pueblo, la asamblea no era constitucional restringida, sino constituyente y sus actos no quedaban sujetos a ninguna limitación... “Y de este ovario nació la Constitución de 1991 que transformó a Colombia en Estado social de Derecho, unitario, democrático, autónomo participativo y pluralista”. Morón Díaz desbrozó el camino para reemplazarla en 1991 haciendo prevalecer la autonomía de la voluntad popular y los valores del ser sobre las formas de su desenvolvimiento”. La facultad de derecho y ciencias políticas que grandes satisfacciones nos ha dado a quienes hemos tenido la fortuna de abrevar en ella conocimientos con la consecuencia esperada de trasformaciones y progreso para la región y el país en lo cultural, político social y económico.

A nombre de mi familia y en el mío agradezco al profesor Narciso Castro Llanes ese fiel retrato de mi hermano. De igual manera mi reconocimiento al decano Yesid Carrillo de la Rosa.