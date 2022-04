“Si Ucrania recibe ese armamento, no solo salvarán la vida de la gente común; representará una oportunidad para salvar a Ucrania, y no solo a Ucrania, sino también para garantizar que otros países no sean atacados por Rusia”, añadió el presidente ucraniano en un discurso que duró unos quince minutos.

El mandatario insistió en que Rusia “no solo planea ocupar Ucrania” y que “tras Ucrania, Rusia seguramente ataque otros países”.

“Todos los países tienen derecho a la independencia. Todas las ciudades tienen derecho a vivir en paz. Todas las personas tienen derecho a no morir en una guerra. Es por esto por lo que estamos luchando. Es en esto en lo que les pido que se unan a nosotros mientras nos enfrentamos a Rusia”, concluyó.