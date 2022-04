El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se comprometió a buscar la paz pese a los ataques rusos contra la población civil que han anonadado al mundo y exhortó de nuevo a otros países a enviar más armamentos antes de un esperado incremento de los combates en el este de Ucrania. Lea aquí: Boris Johnson se reúne con Zelenski en visita sorpresa a Ucrania

Zelenski hizo los comentarios el sábado en una entrevista con The Associated Press un día después de que al menos 52 personas murieron en un ataque contra una estación de trenes en la ciudad oriental de Kramatorsk y al tiempo que la evidencia de masacres de civiles sale a la luz luego que las tropas rusas no consiguieron tomel sábado ar la capital, Kiev.

“Nadie quiere negociar con una persona o personas que han torturado esta nación. Es comprensible. Y como hombre, como padre, lo entiendo muy bien”, dijo Zelenski. Pero “no queremos perder oportunidades, si las tenemos, para una solución diplomática”.