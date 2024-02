¿Volodímir Zelenski destituirá al jefe del ejército ucraniano?

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que estudia una posible destitución del jefe del ejército, una posibilidad que ha conmocionado al país, que combate una invasión rusa, y preocupado a los aliados occidentales de Kiev.

Cuando se le preguntó si valoraba el despido del general Valerii Zaluzhnyi en una entrevista publicada el domingo por la noche, Zelenski dijo a la televisora italiana RAI que lo estaba pensando dentro de una visión más amplia sobre el rumbo del país. Señaló que “es necesario un reinicio, un nuevo comienzo” y que “no se trata de una sola persona sino de la dirección del liderazgo del país”. Lea aquí: 28 muertos dejó un ataque a una panadería en la Ucrania ocupada por Rusia

“Estoy pensando en este reemplazo, pero no se puede decir que hemos sustituido a una sola persona”, dijo Zelenski. “Cuando hablamos de esto, quiero decir sustituir a una serie de líderes estatales, no solo en un único sector como el ejército. Si queremos ganar, todos debemos empujar en la misma dirección, convencidos de la victoria, no podemos desalentarnos, dejar caer los brazos, debemos tener la energía positiva correcta”.