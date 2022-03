“Estamos cumpliendo todas nuestras obligaciones en materia de suministro de energía”, afirmó este jueves durante una reunión de su gabinete el presidente ruso, Vladimir Putin. Según él, a pesar del conflicto en Ucrania y de las consecuentes sanciones occidentales, el país mantiene todas las entregas de hidrocarburos y no es, por tanto, responsable de la subida de los precios en todo el mundo. “Todo parece muy extraño, especialmente porque estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones”, insistió.

“Los precios están subiendo allí, pero no es culpa nuestra, es el resultado de sus propios errores de cálculo, no nos pueden culpar”, indicó el presidente ruso. Putin insistió en que “todos los volúmenes” se estaban entregando a Europa y a otros lugares y que incluso “el sistema de transporte de gas de Ucrania está lleno al 100%”, constituyendo esta red de gasoductos una de las arterias clave del gas para abastecer al continente europeo, del que el 30% proviene de Rusia.

“Acerca de esos países que están dando pasos hostiles hacia nuestro país y nuestra economía, sabemos muy bien que están llamando a sus ciudadanos a apretarse el cinturón, a vestirse más abrigados. Y hablan de las sanciones que nos están imponiendo como el motivo del deterioro de su situación”, dijo Putin durante una reunión con los miembros del Gobierno, citado por las agencias rusas.

Subidas en los precios de los alimentos en todo el mundo

Hablando con calma, el líder del Kremlin reconoció que se estaban sintiendo las “ilegítimas” sanciones occidentales impuestas desde el inicio de lo que Rusia llama su operación militar especial en Ucrania y que pueden hacer que los precios de los alimentos se disparen. “Está claro que en momentos así siempre aumenta la demanda por ciertos grupos de bienes, pero no tenemos ninguna duda de que todos estos problemas los resolveremos trabajando con calma”, dijo. “Poco a poco, la gente se orientará, comprenderá que simplemente no hay cuestiones que no podamos resolver”.

Para él, los precios de los alimentos subirán, pero no solo en su país, sino en todo el mundo, puesto que Rusia ya no podrá exportar suficientes fertilizantes. “Si continúa así, habrá graves consecuencias (...) para el sector alimentario en su conjunto, el incremento de la inflación será inevitable”, señaló en una reunión gubernamental, después de que se suspendieran las exportaciones rusas de fertilizantes.

“Guerra económica y financiera” contra Rusia

En la misma reunión, el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, dijo que Rusia había tomado medidas para limitar la salida de capital y que el país pagaría su deuda externa en rublos. “Durante las últimas dos semanas, los países occidentales, en esencia, han librado una guerra económica y financiera contra Rusia”, dijo. Y acusó a Occidente de incumplir sus obligaciones con Rusia al congelar sus reservas de oro y divisas imponiendo así un freno al comercio exterior. “En estas condiciones, la prioridad para nosotros es estabilizar la situación en el sistema financiero”, dijo Siluanov.