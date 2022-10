Video: ¡Viaje de terror! Avión aterrizó sin un motor y con parabrisas roto

Aunque la escena no es del todo clara, debido a que el video fue grabado desde uno de los asientos, es notorio que las turbulencias hicieron que el avión se moviera fuertemente de un lado a otro.

Pabla narró: “Entramos en pánico, el piloto nos dice que nos preparamos para un aterrizaje forzoso. Escuché eso con mi hija, sola. Nos preparamos para posición de impacto. Mi hija era la más vulnerable. Se me desabrochó mi cinturón de seguridad y pedí socorro”.

Precisó: “En Foz no pudimos bajar, abrieron al menos la puerta para que entre viento”.

Señaló: “Un hombre se apiadó de mí y me ayudó a colocar el cinturón. Mi hija le abrazó porque pensó que era su papá. Gracias a Dios nunca llegó el impacto. Yo pensé que el freno no funcionaba y que nos fuimos al carajo. Recién ahora puedo llorar porque no podía presentar todo mi miedo a mi hija. Estoy con ataques de pánico”.

Agregó: “Todos estaban gritando. Había gente que necesitaba asistencia médica, oxígeno. En ese momento tenía que demostrar a mi hija que estábamos bien; y en el último, con toda la angustia me despedía de mi hija, diciéndole que la amaba y adoraba”.