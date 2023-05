Video: Tornado arrasó con docenas de casas en EEUU

No estaba claro cuántas viviendas estaban afectadas, pero las autoridades estimaban que la cifra estaba entre 50 y un centenar, después de que el tornado tocara tierra poco después de las 18:00 hora local. Le puede interesar: Casi 200 oficiales buscan al autor del tiroteo que dejó 5 personas muertas

Buena parte de los daños se reportaron en la zona de River Road y N. Great Neck Road, así como Upper Chelsea Reach y Haverhsam Close. No había reportes inmediatos de heridos.

Se esperaba que los equipos de limpieza comentaran a trabajar a las 8 de la mañana del lunes para despejar las calles.

El festival Something in the Water en Virginia Beach canceló por mal tiempo todos los eventos del domingo, el tercer día del festival.