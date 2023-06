Video: tiktoker fingió su muerte y después llegó a su funeral en helicóptero

Las críticas lo llamaron desde irresponsable hasta insensible; hubo quienes lo felicitaron por semejante “hazaña”, pues logró convencer a muchos de que en verdad había muerto, tanto así que le prepararon un funeral. Contestó en su defensa que él solo quería hacer algo diferente y desafiar las normas sociales establecidas, por lo que intención, aseguró, no fue la de herir a nadie, sino más bien “sacudir a las personas y hacerlas reflexionar sobre la fugacidad de la vida y la importancia de disfrutar cada momento”.

Además, dijo el hombre, “lo que veo en mi familia muchas veces me duele, nunca me invitan a nada. (...) Todos nos distanciamos. No me sentí apreciado (...). Es por eso que quería darles una lección de vida y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos”, concluyó Baerten. Lea aquí: Partido de las estrellas de La Liendra terminó en brutal pelea campal

David Baerten es un reconocido tiktoker de 47 años, originario de Bélgica. Es conocido en esta red social como “Ragnar Le Fou”. La broma la planeó con la ayuda de su esposa y de su hija. Así fue que una de ellas anunció su muerte a través de sus redes sociales: “Descansa en paz papi. Nunca dejaré de pensar en ti. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Ibas a ser abuelo, y aún tenías toda la vida por delante”, y fue de esta manera que su plan empezó a rodar, hasta conseguir que todos sus amigos, allegados y familia asistieran a su entierro.