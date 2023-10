Video: siguen los saqueos en Estados Unidos; famosa tienda cerrará

En días recientes, circulan videos en redes sociales donde residentes de EE.UU. sostienen que “es legal robar en California”, producto de una mala interpretación de una ley del estado. Las grabaciones muestran a individuos encapuchados saqueando tiendas en distintas ciudades californianas. Lea aquí: Videos: saqueos masivos, vitrinas rotas y descontrol en Estados Unidos

Sin embargo, en diciembre de 2022, The Associated Press desmintió esta creencia, aclarando que el robo sigue siendo ilegal en California. Esta confusión puede originarse de la Proposición 47, aprobada en 2014, que transformó ciertos delitos graves a delitos menores, siempre que no involucren violencia.

Esta proposición solo altera la severidad de la pena, pero no legaliza el acto.