Video: perrito trató de llevar comida a su amo atrapado bajo los escombros

El perro y los rescatistas, al momento de la grabación, no sabían si la persona sepultada continuaba con vida o no. De acuerdo con las imágenes difundidas, el perrito se salvó de morir durante el terremoto porque tenía su casita de madera al exterior de la vivienda.

El perro y los rescatistas, al momento de la grabación, no sabían si la persona sepultada continuaba con vida o no. De acuerdo con las imágenes difundidas, el perrito se salvó de morir durante el terremoto porque tenía su casita de madera al exterior de la vivienda.

Estos hechos fueron difundidos por el canal Hispanatolia y ocurrieron en la ciudad turca de Kahramanmaraş. En todo caso, este no es el primer hecho de amor animal que se registra tras la emergencia.

En días pasados se conoció el caso de una perrita que, pese a estar fracturada, decidió esperar en las ruinas de su casa –en la provincia turca de Hatay– a que los cuerpos de socorro rescataran a su familia.

Este 13 de febrero también se conoció la muerte de Proteo, un perrito del cuerpo de rescates mexicano, que falleció mientras intentaba olfatear rastros de vida bajo los escombros en Turquía. Lea aquí: Sismo en Turquía y Siria: incrementa el número de mascotas rescatadas

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte y trabajador. Nuca te diste por vencido y ahora solo me queda agradecerte por venir conmigo, lamentablemente no vas a poder volver conmigo. Siempre te voy a recordar y espero que México también lo haga. Algún día nos volveremos a ver”, señaló el oficial Villeda, compañero de Proteo.

Proteo ayudó a rescatar dos personas con vida en medio de las labores de búsqueda y rescate en Turquía. El terremoto en Turquía deja 35.000 personas muertas y, se calcula, que el total de víctimas fatales podría ascender hasta las 75.000 o 90.000 personas.