Video: madre golpea a su hija para “enseñarle” a defenderse del matoneo

Nuevamente, le repite que si se va a dejar pegar, y luego procede a tomarla del cabello y lanza con violencia al piso: “¡Órale, culera. Esto es para que se defienda y no se deje de nadie!” gritó la madre de la joven.

Luego la continua pateando y le dice: “si llora, pues me vale”. El video se ha vuelto viral en las redes sociales y de momento no está claro quien grabó dicho video, de fondo se puede escuchar un niño preocupado por la violenta situación, diciendo: “mamá, no le pegues”. Vea aquí: ¿Su hijo sufre de acoso en el colegio? Paso a paso para denunciar

De momento las autoridades no han dicho nada al respecto, pero según el medio que lo compartió, ya las imágenes se encuentran a disposición de las autoridades para identificar a la agresora.

*Material Sensible*