Video: Kfir Bibas, el rehén de menor edad de Hamás, cumple un año de vida

De alguna manera puedo sentir que siguen vivos. No puedo explicarlo, pero es lo que siento. No tengo otra opción”

Yosi Shnaider

Casi dos meses después, el Ejército israelí no ha podido verificar esa información, algo que sí ha ocurrido con otros rehenes que las milicias islamistas han dado por muertos, por lo que nadie de la familia argentino-israelí Bibas figura en la lista de los 27 rehenes que se creen fallecidos en cautiverio de los 136 que aún permanecen en la Franja.

Sin embargo, el hecho de que la madre y los dos menores no fueran liberados durante la tregua de una semana en noviembre hizo levantar sospechas sobre si estaban o no vivos. También se especuló sobre la posibilidad de que estuvieran en manos de otros grupos islamistas con los que Hamás no había podido entablar contacto. Lea aquí: La UE sanciona al líder de Hamás por el ataque a Israel del 7 de octubre

En esa tregua, entre el 24 y 30 de noviembre, Hamás liberó a todos los menores que mantenía secuestrados, la mayoría de ellos con sus madres, entre el total de 105 rehenes que fueron entregados en canje por la excarcelación de 240 presos palestinos.