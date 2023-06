Video: “ecosexuales” tienen relaciones con plantas en público

“A mí lo que me preocupa es que Lyon decida cortar las subvenciones culturales a un cierto número de actores históricos de la ciudad, para que al mismo tiempo patrocine este tipo de asociaciones”, denunció Oliver a un medio francés.

El video ha generado polémica en Lyon, las personas no bajan este hecho de “desagradable y pervertido.”

Del mismo modo la alcaldía de Lyon se pronunció sobre el video y aseguró que todo está sacado fuera de contexto. En un comunicado para la prensa dijeron: “según la representación propuesta por los artistas, el espectáculo está reservado para mayores de 14 años y adultos. Por lo tanto, no está abierto a los niños [...] Son imágenes que fueron registradas, no en el espacio público, no en un lugar abierto al público en general, sino en un centro de arte, donde las personas siguen el trabajo de una compañía”, explicó Nathalie Perrin-Gilbert, delegada de Cultura de la alcaldía de Lyon.