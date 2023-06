Video: 78 migrantes muertos y docenas de desaparecidos tras un naufragio

Al menos 78 personas fallecieron y se teme que docenas más estén desaparecidas frente la costa sur de Grecia tras el naufragio de un pesquero con decenas de migrantes a bordo, dijeron las autoridades el miércoles.

Las autoridades dijeron que, por el momento, se ha rescatado a 104 personas luego del incidente ocurrido durante la noche a unos 75 kilómetros (46 millas) al suroeste de la región del Peloponeso, en el sur de Grecia. Había una amplia operación de búsqueda y rescate en marcha.