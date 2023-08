Vaticano respondió a la indignación causada por los elogios del papa a Rusia

“En los saludos improvisados ​​de estos últimos días a algunos jóvenes católicos rusos, como se desprende claramente del contexto en el que los pronunció, el papa quiso animar a los jóvenes a preservar y promover todo lo positivo en el gran mundo cultural y la espiritualidad rusa, y ciertamente no para exaltar la lógica imperialista y las personalidades gubernamentales citadas para indicar algunos períodos históricos de referencia”, explicó hoy el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

El Vaticano precisó hoy que el papa Francisco “quiso animar a los jóvenes a preservar y promover todo lo positivo en el gran mundo cultural y la espiritualidad rusa, y ciertamente no para exaltar la lógica imperialista y algunas personalidades, en referencia a las criticas que han llegado desde el Gobierno de Kiev tras el discurso del papa a un grupo de jóvenes católicos de Rusia. Lea aquí: ¿Vladímir Putin irá al funeral de Prigozhin? Esto dijeron desde el Kremlin

Durante su discurso a los participantes del X Encuentro de jóvenes católicos de Rusia en la ciudad de San Petersburgo, el papa también había pedido a los jóvenes rusos “ser artesanos de la paz en medio de tantos conflictos, en medio de tantas polarizaciones que hay de todos lados, que acechan nuestro mundo”, aunque sin referencias directas a la invasión en Ucrania

Tras el mensaje a los jóvenes, Francisco respondió a algunas preguntas de los jóvenes rusos y sí abordo el tema de Ucrania en respuesta a una muchacha, según informa la Agencia Fides, órgano de información de las Obras Misionales Pontificias.

La chica le preguntó cómo debía ser utilizada la diplomacia para superar el conflicto: “La diplomacia va adelante siguiendo una vía, una vía en la que la unidad es superior al conflicto”, respondió Francisco, según Fides. Lea aquí: El papa denuncia que 2.000 personas han muerto este año en el Mediterráneo

Y agregó: “La verdadera diplomacia no teme a los conflictos pero no los alienta: toma los conflictos y los sigue, mediante el diálogo y la oración. Comprender la posición del otro y también limitar sus errores. No es fácil la diplomacia. Los buenos diplomáticos hacen mucho bien a la humanidad. Un oficio para nada fácil, pero muy fecundo”.

“Y esto vale con la situación en Ucrania y con la de otros países. La diplomacia construye siempre, no destruye”, sostuvo.