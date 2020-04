Unidad de inteligencia médica de EE.UU. advirtió del coronavirus

El centro generalmente envía sus conclusiones a las autoridades de defensa y de salud, incluido el secretario de Salud. Su primera advertencia, el 25 de febrero, reportada inicialmente el mes pasado por la revista Newsweek, fue incluida en las notas de inteligencia provistas al Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, pero no se sabe si Trump u otros funcionarios de la Casa Blanca la vieron. Varias agencias de inteligencia habían incluido información sobre el coronavirus en sus materiales para sesiones informativas desde inicios de enero, de acuerdo con el funcionario, que pidió preservar el anonimato porque no estaba autorizado a confirmar detalles de la alerta.

El grupo no recolecta datos de inteligencia. Los analiza y produce evaluaciones de inteligencia médica, pronósticos y bases de datos sobre enfermedades infecciosas y riesgos de salud derivados de desastres naturales, materiales tóxicos, bioterrorismo y sobre la capacidad de ciertos países para lidiar con ellos. Sus informes están dirigidos a los comandantes militares, funcionarios de salud del departamento de defensa y estudiosos, así como responsables de políticas en el Pentágono, la Casa Blanca y las agencias federales, especialmente el Departamento de Salud.

El centro estaba originalmente en las oficinas del director médico del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, pero líderes militares han aprendido a la fuerza los peligros que las enfermedades representan para las tropas.

“En la Guerra Hispano-Estadounidense hubo epidemias grandes de tifus y disentería”, de acuerdo con un reporte escrito en 1951 en el Centro Médico Militar Brooke en Fort Sam Houston, Texas. “En la Primera Guerra Mundial hubo brotes extensos de influenza y malaria. En la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran incidencia de malaria y de hepatitis ... en todas las guerras previas a la Segunda Guerra Mundial, las pérdidas por enfermedad excedieron las causadas por heridas en combate”.

Hoy, los éxitos del equipo se reflejan en las alertas tempranas que previenen enfermedades. Eso puede ser difícil si un país que no reporta ni comparte información por temor de que la noticia afecte su economía o el turismo. Algunos países pobres no compilan buena información. La información proveniente de países que tratan de restar importancia a la gravedad de una epidemia no es confiable.

Kaufman dijo que enormes volúmenes de información provienen de China, donde surgieron los primeros reportes del coronavirus en la ciudad de Wuhan, pero como el país tiene un gobierno autoritario, los estudiosos de inteligencia médica compilan su información a nivel local, no de Beijing.

“En algunos casos, es más provechoso recolectar información desde la base, no del gobierno comunista central, sino de las localidades”, dijo. “Alguien en Wuhan puede estar diciendo: ‘No puedo reportar esto porque no quiero verme mal delante de mi jefe’. U otro tipo dice que no puede hablar de la influenza aviar porque su primo tiene un mercado de aves de corral y él no quiere dañar el negocio”.