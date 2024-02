Un muerto, cinco heridos por tiroteo en un Waffle House de Indianápolis

No se han hecho arrestos y la policía sigue investigando.

El lunes en la mañana había dos policías montando guardia en el lugar, al cual ingresaban miembros del equipo forense. La policía retiró la cinta policial que había colocado en la periferia del lugar a eso de las 10:30 de la mañana.

Lea aquí: Mujer que murió durante tiroteo en Kansas era de origen mexicano

Un portavoz de Waffle House dijo que la compañía está remitiendo toda pregunta a las agencias de la ley.

“Estamos cooperando plenamente con la investigación policial en curso de este incidente”, indicó Njeri Boss, vicepresidente de relaciones públicas de la empresa, en un comunicado escrito.