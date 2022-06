$!Un espectacular concierto de música y color para honrar a Isabel II

Haciendo honor a su ya conocido sentido del humor y de la celebración, la reina, de 96 años, incluso acompañó con ritmo el comienzo del evento haciendo golpear su plato de té con una cuchara para imitar el sonido de “We will rock you”, de Queen.

A Isabel II le siguió el guitarrista Brian May, que hizo estallar a la multitud en un grito colectivo con “We will rock you”, a lo que siguió “We are the champions”, mientras los congregados y miembros de la familia real presentes agitaban banderas británicas.