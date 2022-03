El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó hoy a los representantes de Kiev y Moscú, que retoman hoy en Estambul sus negociaciones, a actuar con “responsabilidad” y pactar un alto el fuego. El mandatario expresó asimismo su confianza en que la reunión de hoy y mañana abra el camino para un encuentro a nivel de jefes de Gobierno.

“Creemos que no hay perdedores de una paz justa y equitativa. La continuación de la guerra no es del agrado de ninguna de las partes y un alto el fuego inmediato beneficiaría a todos”, subrayó el mandatario turco en su alocución televisada. Tras su breve recibimiento antes de partir hacia Uzbekistán, Erdogan dejó claro que Turquía no mediará directamente en estas conversaciones.

Continúan los ataques contra la red sanitaria

La red sanitaria ucraniana sigue sufriendo continuos ataques en el contexto de la guerra iniciada por Rusia, en los que han muerto 72 personas y al menos 40 resultaron heridas, señaló hoy un responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).