El trato especial que recibió Donald Trump y que le dio acceso a una medicina experimental para combatir el COVID-19 plantea interrogantes acerca de la calidad de los servicios médicos que recibe el estadounidense común y el derecho del público a conocer su estado de salud, según expertos en cuestiones médicas y éticas.

El laboratorio Regeneron Pharmaceuticals Inc. reveló lo inusual que es que alguien reciba la medicina que se le dio al presidente sin haberse completado los estudios de rigor. Se cree que la medicina, que genera anticuerpos que ayudan al sistema inmunológico a combatir el coronavirus, es muy prometedora.

Trump también recibió el antivírico remdesivir y el esteroide dexametasona, pero es imposible saber si alguna de esas medicinas funcionó.

“Merece un trato especial en vista del cargo que ocupa”, afirmó George Annas, quien dirige un centro de la Universidad de Boston abocado a las leyes y la ética en el campo de la salud. “Lo que hay que ver es si el tratamiento fue bueno”.

Estas medicinas no han sido ensayadas en enfermedades de mediana gravedad y tampoco han sido usadas en forma combinada. El empleo del esteroide parece ir en contra de los lineamientos habituales a partir de lo que dicen los médicos sobre la gravedad de su contagio.

“El público está recibiendo mensajes cruzados acerca de su estado y eso es un problema”, manifestó Annas, agregando que la opinión pública tiene derecho a saber todo lo que puede afectar la capacidad de Trump de desempeñar sus funciones.

¿QUÉ ES EL REGENERON?

Los médicos de Trump pidieron el Regeneron al amparo de las reglas que dictaminan su “empleo compasivo”, que permiten a un paciente en peligro de muerte recibir medicinas experimentales si no se pueden apuntar en un estudio de esa medicina y no hay buenas alternativas. Si se hubiese apuntado en un estudio, se hubiera expuesto a quedar en un grupo seleccionado al azar que no necesariamente recibirá la droga.

Las solicitudes compasivas se deciden caso por caso y deben ser aprobadas tanto por la empresa farmacéutica como por la Administración de Alimentos y Medicinas (conocida por sus siglas en inglés, FDA). Una portavoz de la FDA se negó a comentar el tema y a decir si otros habían pedido usar la medicina.

¿QUÉ TAN ESPECIAL ES ESTA MEDICINA?

Se han aceptado menos de diez solicitudes para su uso experimental, según la portavoz de Regeneron Alexandra Bowie. No hay muchas existencias y la prioridad es usarla en los estudios en marcha. Se autoriza su uso para emergencias “solo en circunstancias raras y excepcionales”, escribió Bowie en un email.