Trump asegura que “todo el mundo pensaba que Bolton estaba loco”

“Lo único que me gustaba de Bolton era que todo el mundo pensaba que estaba loco (...). Cuando entrabas en una habitación con él, estabas en una buena posición para negociar, porque ellos suponían que ibas a ir a una guerra si John Bolton estaba allí”, dijo el inquilino de la Casa Blanca al diario neoyorquino, que indicó que Trump dedicó una “parte significativa” de la entrevista a criticar a su exasesor.

En su libro, muchos de cuyos detalles han aparecido en distintos medios, Bolton sostiene que en sus decisiones políticas, Trump siempre da prioridad a su reelección por encima del interés nacional y también que tiene inclinación “por hacer favores personales a dictadores que le gustan”.

El Departamento de Justicia solicitó al juez encargado del caso, Royce C. Lamberth, que la medida que reclama también debe impedir que la editorial, Simon & Schuster, y las librerías lo distribuyan.

“Estados Unidos solicita a este tribunal que haga cumplir al acusado con las obligaciones legales que asumió libremente como condición para recibir acceso a información clasificada y evite el daño a la seguridad nacional que resultará si su manuscrito se publica en el mundo”, indica la demanda.

Medios estadounidenses filtraron este miércoles algunos extractos del libro de Bolton, titulado “The Room Where It Happened: A White House Memoir”, que ofrece la imagen de un Donald Trump que se deja influir por líderes internacionales y que ignora conceptos básicos de política exterior, como que Finlandia no es parte de Rusia.