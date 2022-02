Fuente oficiales han manifestado que se están presentando ataques en la zona ucraniana cerca de Chernóbil, donde en 1986, la fusión de un reactor provocó el peor desastre nuclear de la historia.

Según la AFP, soldados ucranianos “sacrifican sus vidas” para evitar un segundo Chernóbil, afirma Zelenski.

“La Guardia Nacional, que se ocupa de garantizar la seguridad de los depósitos de vertidos radiactivos, está combatiendo con todas sus fuerzas”, escribió en un comunicado.

El funcionario advirtió que si los depósitos con restos radiactivos resultan dañados, “el polvo nuclear puede propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea”.

Según un artículo publicado en enero en The New York Times, los militares ucranianos fueron desplegados en este lugar con la misión de defender Chernóbil, donde algunos sectores aún permanecen con un importante nivel de radiación.

“No importa si está contaminado o si nadie vive aquí. Es nuestro territorio, nuestro país, y debemos defenderlo” señaló el teniente coronel Yuri Shakhraichuk, del servicio de guardia de fronteras ucraniano.

Todo indicaría que los planes del presidente ruso, Vladimir Putin son los de mover sus tropas hacia la capital de Ucrania, Kiev. Y en este eventual trayecto que haría la fuerza militar rusa tendrían que pasar por la zona de Chernóbil.

Chernóbil está ubicada en el norte de la frontera ucraniana, a tan solo 17 kilómetros de distancia de Bielorrusia, país aliado de Rusia. El territorio, que anteriormente pertenecía a la Unión Soviética, está amenazado por una inminente invasión rusa. Es también la ruta más corta y directa hacia la capital de Ucrania, Kiev, que queda a 150 kilómetros de Chernóbil.

Chernóbil abarca cerca de 2,600 kilómetros cuadrados. No es considerada la ruta de invasión más probable desde el norte, ya que es pantanosa y tiene muchos bosques, sin embargo, las autoridades de Ucrania no descartan que no sea utilizada por los rusos.

La cantidad de materiales radiactivos que emitió la central nuclear Vladímir Illich Lenin de Chernóbil en 1986 tras la explosión de su reactor número cuatro fue 400 veces mayor que el bombardeo de Hiroshima.