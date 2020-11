El Tribunal Constitucional (TC) de Perú revisará el próximo miércoles una demanda que presentó el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra hace un mes y medio para que se pronuncie sobre la facultad que tiene el Congreso de destituir a un jefe de Estado por “incapacidad moral permanente”.

El máximo intérprete de la Constitución peruana informó que ha programado para el 18 de noviembre una “audiencia pública remota donde se verá la demanda competencial, referida a la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente”.

En esa reunión se analizará un pedido presentado a mediados de septiembre por el Ejecutivo que presidió Vizcarra, cuando el Congreso sometió a un primer juicio político al gobernante bajo el argumento de “incapacidad moral”, que finalmente fue rechazado.

Vizcarra fue enjuiciado este lunes nuevamente y, finalmente, depuesto por el Congreso con el mismo argumento, basándose en testimonios que aún están siendo revisados por la Fiscalía que aseguran que recibió sobornos cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014.

PEDIDO DE LA OEA

El anuncio se conoció después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió este miércoles al TC que se pronuncie sobre la legalidad del proceso que llevó a la destitución de Vizcarra y permitió que el presidente del Congreso, Manuel Merino, asuma este martes la jefatura del Estado.

La Secretaría General de la OEA reiteró que el TC debe “pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas” y sobre “las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos” en Perú.

Expresó, además, su “profunda preocupación” porque esta “nueva crisis política en Perú” se produzca a cinco meses de la celebración de elecciones generales y advirtió que “en esta compleja coyuntura, los actores políticos son responsables de asegurar el funcionamiento democrático por el bien del país”.

RESPUESTA A DEMANDA

En su comunicado, el Tribunal Constitucional agregó que programó la audiencia para ver la demanda competencial luego de que el Congreso “cumpliera con responder hoy la demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo”.

Ahora, de acuerdo con el procedimiento, el tribunal que preside la magistrada Marianella Ledesma escuchará los informes orales de los procuradores del Ejecutivo y del Congreso, tras lo cual los tribunos podrán formular sus preguntas.

Los abogados podrán intervenir en sus informes orales tras hacer una solicitud y coordinar con el organismo constitucional.

ARGUMENTOS DEL TC

Ante las críticas que se han lanzado contra el TC por no haber resuelto la demanda del Ejecutivo antes del segundo juicio que afrontó Vizcarra, Ledesma aseguró que este proceso “está sujeto a plazos legales, que no se podían dejar de cumplir”.

“El Congreso hizo uso de esos plazos para contestar, en tanto no se agotan dichos plazos no podemos emitir pronunciamiento alguno”, declaró al diario El Comercio antes de indicar que el Ejecutivo no presentó ninguna otra demanda ni pedido ante el segundo juicio político al que se sometió a Vizcarra.

Por ese motivo, la magistrada agregó que “el TC no podía pronunciarse” sobre el segundo pedido de destitución, aunque manifestó su preocupación por el “ambiente político polarizado” que afronta Perú, donde Merino es rechazado por gran parte de la ciudadanía y aún no logra conformar un gabinete de ministros.