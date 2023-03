Tiembla el celibato: papa Francisco no descarta revisar el requisito

El Papa Francisco ha explicado que el celibato en la iglesia occidental es una “prescripción temporal” y ha recordado que los sacerdotes de la Iglesia oriental están casados y tienen hijos, al tiempo que ha asegurado que no hay “no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar”. Además, apunta que el celibato puede “llevar a un machismo”.

“El celibato en la Iglesia occidental es una prescripción temporal: no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido; no es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre. En cambio, el celibato es una disciplina”, subraya. Lea aquí: ¿Quieren sacar al Papa Francisco de la jefatura del Vaticano?