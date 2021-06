Un tribunal de apelaciones de Nueva York suspendió el jueves la licencia de Rudy Giuliani para ejercer la abogacía en el estado porque hizo declaraciones falsas al intentar que las cortes anularan la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020. Lea aquí: Las palabras que usó Trump para aceptar su derrota

Un comité disciplinario de abogados le había pedido a la corte que suspendiera la licencia de Giuliani sobre la base de que violó las normas de conducta profesional al promover teorías de que los comicios fueron robados por medio de un fraude.

El tribunal estuvo de acuerdo y dijo que la suspensión debería ser efectiva inmediatamente, a pesar de que los procesos disciplinarios aún no concluyen, porque hubo una “amenaza inmediata” al público.

“La gravedad de la mala conducta indiscutida del acusado no puede ser sobreestimada”, escribió el tribunal. “Este país está siendo destrozado por los continuos ataques a la legitimidad de las elecciones de 2020 y de nuestro presidente actual, Joseph R. Biden”.

“El sello distintivo de nuestra democracia se basa en elecciones libres y justas. Las declaraciones falsas destinadas a fomentar la pérdida de confianza en nuestras elecciones y la consiguiente pérdida de confianza en el gobierno generalmente dañan el funcionamiento adecuado de una sociedad libre”, agregó.

Trump dijo que la suspensión tenía motivos políticos y era “una cacería de brujas”, mientras que Giuliani manifestó en su programa radial que se trata de una “infamia”. El fallo de la corte, dijo, se basó en rumores y “podría haber sido escrito por el Comité Nacional Demócrata”.

“El colegio de abogados debería darme un premio”, les dijo Giuliani a los escuchas en WABC-AM. “Defendí a un cliente impopular. Me han amenazado de muerte, me han quitado una buena parte de mis ingresos. He perdido amigos por esto”.