Sudáfrica descartó este domingo el uso de dos millones de vacunas contra la COVID-19 de Johnson & Johnson (J&J), después de que EE. UU. avisara el pasado viernes de problemas de contaminación en una fábrica de la empresa farmacéutica estadounidense.

La Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica (SAHPRA) afirmó hoy en un comunicado que había decidido “no liberar vacunas producidas con lotes de sustancias farmacéuticas que no eran adecuadas”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el viernes su decisión de liberar para su uso dos tandas de vacunas de J&J fabricadas en la problemática planta de Emergent Biosolutions de Baltimore, aunque ordenó que se tiren muchas más por no reunir las condiciones para ser aplicadas.

La FDA no precisó cifras, pero el diario estadounidense The New York Times aseguró son 60 millones las dosis que hay que desechar, frente a 10 millones que se salvan y que están autorizadas para su uso.

La SAHPRA confirmó hoy que “hay aproximadamente 300.000 dosis de lotes que han sido aprobados por la FDA que cumplen con los requisitos y, posteriormente, se liberarán y enviarán a Sudáfrica”.