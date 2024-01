Suben costos de transporte marítimo por ataques a navieras en el Mar Rojo

Saná, 7 ene (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, pidieron hoy a todos los buques mercantes que pasen frente a las costas del Yemen que declaren que no tienen relación con Israel o que no van a puertos israelíes para no ser blanco de ataques de los insurgentes.

“Todo barco que cruce por el mar Rojo, el estrecho de Bab al Mandeb o el mar Arábigo, debería declarar lo siguiente: ‘No estamos relacionados con Israel’”, dijo en X (antes Twitter) el miembro del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mohamed Ali al Huti.

Los rebeldes, que controlan gran parte del noroeste del Yemen, han lanzado decenas de ataques con drones y misiles contra buques comerciales desde el pasado 19 de noviembre en apoyo al grupo islamista palestino Hamás en la guerra en la Franja de Gaza.

Estos ataques, que están afectando la navegación en esta importante vía para el comercio mundial, ha provocado el despliegue de buques de guerra de varios países y la creación de una coalición naval en el mar Rojo liderada por Estados Unidos para contrarrestar las acciones de los hutíes.