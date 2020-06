“Solo me reuniría con Maduro para discutir una salida del poder”:Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha matizado en cierta medida sus declaraciones en las que daba a entender que estaría dispuesto a reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, recalcando que solo contempla verse con él para discutir su salida del poder.

En una entrevista concedida al portal de noticias Axios, Trump ha afirmado que “podría haber vivido” sin reconocer al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como mandatario legítimo del país sudamericano y ha planteado la posibilidad de verse con Maduro, en un giro al discurso público mantenido durante este último año y medio.

Guaidó se autoproclamó ‘presidente encargado’ de Venezuela en enero de 2019, alegando que Maduro carecía de legitimidad para iniciar un nuevo mandato por el fraude electoral de 2018. Estados Unidos fue el primer país en reconocerle como presidente interino, algo que han hecho luego medio centenar de países.

El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton asegura en su libro de memorias que Trump se arrepiente de seguir su consejo y reconocer a Guaidó, algo que el presidente ha matizado a Axios. “No especialmente”, ha asegurado.

“Podría haber vivido con (el reconocimiento) y sin él, pero fui muy firme sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela”, ha dicho Trump, quien ha recordado no obstante que “Guaidó fue elegido”. “No significa necesariamente que estuviese a favor”, ha añadido.

El mandatario norteamericano no cree que su aval a Guaidó fuese “muy significativo de una forma u otra”, a pesar de que en la práctica Washington se ha convertido en uno de los principales valedores del líder de Voluntad Popular y se ha aumentado la presión contra Maduro, sobre el que Washington ha impuesto incluso una recompensa para facilitar su arresto.

“SE PIERDE MUY POCO” POR REUNIRSE

Trump no ha descartado verse con Maduro --”quizás podría pensarlo”--, quien ha dicho que también estaría abierto a un hipotético encuentro. “Nunca me he negado a reunirme, ya sabes, pocas veces me he opuesto a reuniones”, ha señalado el inquilino de la Casa Blanca, quien considera que “se pierde muy poco” por intentarlo, si bien ha dicho que “en este momento, lo he descartado”.

Las palabras de Trump no recibido valoraciones por parte del Gobierno de Maduro o del equipo de Guaidó, pero sí han sido criticadas por el virtual candidato del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, Joe Biden, que se ha comprometido a “estar del lado del pueblo venezolano y de la democracia” si sale elegido presidente. Biden ha advertido en su cuenta de Twitter de que “Trump habla con firmeza sobre Venezuela pero admira a ladrones y dictadores como Nicolás Maduro”.

En una aparente reacción a esta crítica, Trump ha publicado un mensaje en Twitter en el que ha sostenido que “al contrario que la izquierda radical, siempre estaré contra el socialismo y con el pueblo de Venezuela”. “Mi Administración siempre estuvo del lado de la libertad y contra el régimen opresivo de Maduro”, ha añadido.

“Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: una salida pacífica del poder”, ha recalcado el presidente estadounidense.