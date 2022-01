El gobierno de Siria acusó este lunes (31.01.2022) a Israel de haber perpetrado un ataque con misiles durante la madrugada contra varios puntos de la periferia de Damasco, después de algunas semanas de calma nocturna en el país árabe, informó la agencia oficial de noticias siria SANA, citando a una fuente militar no identificada.

Los proyectiles del “enemigo israelí” fueron lanzados desde territorio libanés pasadas las 3 a.m. locales, dice SANA. Las defensas antiaéreas sirias lograron interceptar y derribar algunos de los misiles, si bien la “agresión” causó daños materiales, precisó la fuente castrense. Aunque oficialmente no se habla de víctimas, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) precisó que no se puede descartar.

Esta ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de corresponsales sobre el terreno, aseguró en un comunicado que los cazas israelíes atacaron almacenes de armas del grupo Hezbolá, aliado del presidente sirio Bashar al Assad. Fuentes de la ONG aseguraron que se oyeron cinco explosiones en la localidad de Qatifah, cerca de Damasco, y se divisaron incendios en posiciones pertenecientes a Hezbolá coincidiendo con el bombardeo.