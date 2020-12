Al menos seis combatientes proiraníes murieron el viernes en un ataque de misiles lanzados por Israel contra sus posiciones en la provincia occidental de Hama, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). Los combatientes muertos en la región de Masyaf son todos paramilitares extranjeros que luchan junto a las fuerzas del presidente Bashar Al Asad, declaró el director de la ONG, Rami Abdel Rahman.

“Misiles israelíes provenientes de encima del territorio libanés destruyeron almacenes y centros de fabricación de cohetes de corto y medio alcance de las milicias iraníes” en la zona de Al Zawya, en la urbe rural de Masyaf, detalló la ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno. Los misiles, lanzados por encima del vecino Líbano, alcanzaron posiciones de milicias apoyadas por Irán en Masyaf, así como un centro de investigación dirigido por el régimen. Este centro ya había sido objetivo en otras ocasiones recientes de disparos israelíes, según el Observatorio.

Por su parte, el ejército israelí declaró que no hacía ningún comentario sobre informaciones de medios extranjeros. Según Estados Unidos, en este centro se fabricaría gas sarín, una afirmación desmentida por las autoridades sirias, que no cesan de reiterar que el país no tiene armas químicas.

Israel ha llevado a cabo centenares de ataques de este tipo en Siria desde que estalló la guerra civil, en 2011, contra fuerzas iraníes, fuerzas del movimiento chiita Hezbolá y tropas del gobierno sirio. Israel suele bombardear objetivos de las fuerzas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, aunque en muy pocas ocasiones ha confirmado estas operaciones.