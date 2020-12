El restaurante Rayuela, que sirvió más de 150.000 platos de comida gratis durante la primera ola de la pandemia de la covid-19 y para los damnificados de Eta e Iota, se quemó la mañana de este sábado en un incidente incierto aún.

El dueño del restaurante, Byron Vásquez, aseguró a Efe que los tres locales, uno contiguo al otro y ubicados a media cuadra de la Casa Presidencial de Guatemala, fueron consumidos por el fuego. Solo faltaba un día para su reapertura al público, tras una inversión de casi 13.000 dólares.

“Es un poco incierto lo que pasó. Cuando vine los bomberos ya se habían ido. No sabemos (qué ocasionó el fuego), no tenemos una idea de qué fue lo que sucedió. Los tres locales de Rayuela se quemaron”, indicó.

Vásquez estaba en su casa esta mañana cuando recibió la llamada de un vecino, que lo alertó del incendio. “Estoy viviendo lejos (del centro de la Ciudad), me tardé media hora en llegar, pero cuando vine ya no estaban los bomberos. No hay seguridad de qué fue lo que desató el fuego”.

Agregó que desde hace meses vive amenazado, al igual que varios de sus colaboradores y que incluso dejó de usar su número de teléfono habitual pues “estaba intervenido”.

Además, Vásquez denunció continuamente, desde que el proyecto creció en marzo junto con las primeras restricciones y el confinamiento, así como el hambre de los más necesitados, que fueron hostigados por la Municipalidad de Guatemala y la Policía Nacional Civil.

Rayuela recibió hace dos días la orden Monseñor Juan José Gerardi Conedera a los Derechos Humanos 2020, un reconocimiento que desde hace 16 años entrega la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

El proyecto “no solamente organizó y repartió comida a los más necesitados en el pico de la epidemia de covid-19, sino también recientemente a los afectados en zonas rurales que sufrieron severos daños por el paso de los huracanes Eta e Iota”, comunicó la entidad religiosa.