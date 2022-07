Se hizo la vasectomía en secreto y su novia le dijo que estaba embarazada

La historia comenzó a ponerse turbia cuando ella tuvo un embarazo psicológico, lo cual lo asustó, ya que no estaban preparados para asumir esa responsabilidad a tan temprana edad. El joven decidió curarse en salud y hacerse la vasectomía (método anticonceptivo para evitar la expulsión de espermatozoides). Esta cirugía se la reservó por completo y no le contó a ella para no incomodarla, pues la joven se veía muy enamorada.

Lo que el mexicano no se esperaba era la sorpresa que ella le tendría tiempo después de la operación. La joven lo impactó con la noticia de que estaban esperando un bebé, ella se había realizado una prueba de embarazo que salió positiva.