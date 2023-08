Se conocen audios que Edwin Arrieta envió antes de ser asesinado

El joven de 29 años, hijo del actor Rodolfo Sancho, confesó que desmembró el cuerpo del cirujano y arrojó sus partes en un vertedero de Kooh Phangan, donde pasaban unos días de vacaciones.

Mientras las autoridades tailandesas avanzan en el proceso judicial en contra de Sancho, cada día se conocen nuevos detalles relacionados con el caso. Esta semana, salieron a la luz las grabaciones de la que sería la última conversación que sostuvo el médico oriundo de Córdoba. Lea también: ¿Por qué la Fiscalía no ha recibido los informes policiales del caso Sancho?

Por ahora, no se conoce la identidad de la última persona con la que Arrieta tuvo contacto antes de ser asesinado, pero se cree que fue un socio que tenía en Chile. Lo cierto es que las notas de voz fueron enviadas a las 8:18 de la mañana hora Tailandia el pasado 2 de agosto, poco antes del crimen, permiten inferir que el médico estaba irascible por los reclamos de una paciente.

“Te llamaba para el tema de la historia clínica. A mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mie... esta me tiene harto! ¡En mala hora accedí yo a operar a esa paciente!”, dice el médico en la grabación.