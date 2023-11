Sanidad de Gaza acusa a Israel de atacar a evacuados en hospital Shifa

Mohamed Zaqout (Director general de hospitales de Sanidad)

“La ocupación abrió fuego contra quienes abandonaron el corredor que, según afirmaban, era seguro para salir del complejo Shifa”, señaló Zaqout, quien exigió la entrada de combustible para que los hospitales sean operativos, el traslado de los heridos graves a Egipto y a un “lugar seguro” para los bebés prematuros ante la falta de incubadoras funcionando.

Por su parte, el director del complejo médico Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, informó de que el Ejército israelí sigue desplegado en varios edificios del recinto, incluido el departamento de diálisis; y que el personal médico no puede acceder a la farmacia para suministrar medicamentos a los pacientes, ya que “la ocupación dispara a todo lo que se mueve”.

Abu Salmiya indicó que no hay agua, electricidad ni oxígeno en ningún departamento del hospital, y que no ha podido comunicarse con muchos de sus médicos para consultar sobre el estado de los pacientes, “en particular de los bebés prematuros”.