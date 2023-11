Salud del papa Francisco: sin fiebre pero con una “inflamación pulmonar”

Las condiciones de salud del papa Francisco siguen “estables”, pero persiste la “inflamación pulmonar” que le ha obligado a suspender el viaje a la cumbre climática de Dubái, informó este miércoles la Santa Sede.

“Las condiciones del santo padre son estables, no tiene fiebre, pero persiste la inflación pulmonar asociada a los problemas respiratorios”, confirmó el Vaticano en un comunicado.

Por eso, el pontífice argentino, que cumplirá 87 años el próximo 17 de diciembre, seguirá con antibióticos.

Esta misma mañana, Francisco apareció ante miles de fieles en la tradicional audiencia general y afirmó que todavía no estaba bien, por lo que su catequesis tuvo que ser leída por un colaborador.

“Aún no estoy bien con esta gripe. La voz no es buena”, explicó a los fieles presentes en el aula Pablo VI del Vaticano. Lea aquí: Papa Francisco habla de su salud: “Aún no estoy bien con esta gripe”

Antes de la audiencia, había pasado lo mismo al recibir al club de fútbol escocés del Celtic, pues prefirió que su colaborador pronunciase el discurso preparado y después improvisó algunas palabras.

El pasado sábado Francisco fue sometido a una TAC (tomografía axial computarizada) en un hospital de Roma, que confirmó estos problemas de salud.