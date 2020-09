Un sacerdote brasileño se convirtió en blanco de críticas en redes sociales.

Aunque las iglesias permanecen cerradas debido a la pandemia, para Antonio Firmino Lopes, párroco de la iglesia Sao Joao Batista, en el municipio de Visconde do Río Branco (Brasil), eso no debe ser impedimento ni excusa para que las personas sanas asistan a la eucaristía. Sin embargo, no lo hacen.

Indignado y sin tener en cuenta que sus palabras podrían tener una gran repercusión entre sus feligreses, el párroco durante una misa virtual dio un polémico mensaje que le dio la vuelta al mundo.

“Espero que no haya vacuna para estas personas o que mueran antes de que llegue la vacuna”, fue su mensaje, generando todo tipo de críticas.

Pero eso no fue todo, en su discurso el sacerdote también dijo: “Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: ‘Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna”, dijo en plena transmisión de la misa del pasado domingo, 23 de agosto.