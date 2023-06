“Rusia pierde la guerra contra Irak”: el lapsus de Biden en una entrevista

El presidente de EE.UU., Joe Biden, nuevamente volvió a tener un desliz verbal en medio de una entrevista en la que declaró que su homologo de Rusia Vladimir Putin “está perdiendo la batalla en Irak”.

"Es difícil de decir realmente. Pero está perdiendo claramente la guerra en Irak. Está perdiendo la guerra en casa y se ha convertido en una especie de paria en todo el mundo. Y no es solo la OTAN, no es solo la Unión Europea. Es Japón, son 40 naciones", manifestó ante algunos reporteros.

Este es el segundo lapsus del mandatario, quien hace menos de 24 horas, cuando en medio de un acto de recaudación de fondos de campaña, se refirió a China en vez de decir India.