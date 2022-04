“El 8 de abril, las fuerzas armadas rusas no tenían misiones de fuego en la ciudad de Kramatorsk y no estaban planificadas”, explicó el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido en su cuenta oficial de Telegram. “Destacamos que los misiles tácticos Tochka-U, cuyos fragmentos fueron encontrados cerca de la estación de tren de Kramatorsk y publicados por testigos presenciales, son utilizados únicamente por las fuerzas armadas ucranianas”, argumentó la entidad castrense. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló también que “nuestras fuerzas armadas no utilizan este tipo de cohetes”. Lea: Ataque a estación de tren en Ucrania deja decenas de muertos

Por otro lado, Rusia afirmó que, el 14 de marzo, una división de la 19ª brigada de misiles separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacó el centro de Donetsk “con un misil Tochka-U similar”, como resultado de lo cual murieron 17 personas y otros 36 civiles resultaron heridos. Con este argumento, el Ministerio de Defensa afirma que las declaraciones del “régimen nacionalista de Kiev” sobre el ataque con misiles supuestamente efectuado por Rusia en la estación de tren de Kramatorsk “son una provocación y absolutamente falsas”.